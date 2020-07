Het account van oud-Ku Klux Klan-leider David Duke is permanent verwijderd van Twitter, bevestigt een woordvoerder van Twitter aan CNET.

Duke is oud-leider van de Ku Klux Klan. Hij werd van Twitter verwijderd omdat hij de regels van het netwerk overtrad. Twitter laat in een verklaring weten dat het account is verwijderd wegens "verwerpelijk gedrag". Om welke specifieke berichten het gaat, is niet bekend.

Duke had een geverifieerd account. Zijn pagina is nu helemaal leeg met het bericht dat het profiel is opgeschort.

Eind juni werd Duke ook al in de ban gedaan door YouTube. Dat bedrijf liet destijds weten dat hij meermaals regels had geschonden door te stellen dat bepaalde groepen mensen ondergeschikt zijn aan anderen.

De Ku Klux Klan is een van de bekendste groepen rond de ideologie van white supremacism. Aanhangers vinden dat mensen met een witte huid beter zijn dan mensen met een donkerdere huidskleur. Zij vinden dat witte mensen daarom de macht over deze groep zouden moeten hebben.