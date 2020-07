Facebook zag het aantal gebruikers van zijn diensten het afgelopen kwartaal flink stijgen. Het bedrijf noemt als reden dat veel mensen thuisbleven vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat schrijft Facebook in zijn recentste kwartaalcijfers.

Zowel het aantal dagelijkse als maandelijkse gebruikers steeg met 12 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het afgelopen kwartaal trok Facebook gemiddeld 1,79 miljard gebruikers per dag. Dat waren er 2,7 miljard per maand.

Facebook maakt geen aparte cijfers bekend voor zijn andere apps, Instagram en WhatsApp. Alle apps van Facebook bij elkaar werden maandelijks door gemiddeld 3,14 miljard mensen gebruikt, een stijging van 14 procent met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Dat mensen vaker inlogden, komt volgens Facebook omdat veel mensen thuisbleven vanwege het coronavirus. "Onze producten werden gebruikt om toch in contact te blijven met anderen."

Overigens lijkt die groei niet door te zetten, schrijft Facebook. "Als we vooruitkijken en zien dat adviezen om thuis te blijven verminderen, verwachten we dat het aantal maandelijkse en dagelijkse gebruikers afzwakt in het volgende kwartaal."

De omzet van Facebook steeg met 11 procent vergeleken met vorig jaar naar 18,7 miljard dollar (15,7 miljard euro). De winst steeg behoorlijk. Van 2,6 miljard dollar (2,2 miljard euro) in het tweede kwartaal van 2019 naar 5,2 miljard dollar (4,4 miljard euro) in het afgelopen kwartaal.