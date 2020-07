Apple heeft tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers laten weten dat de nieuwe iPhone dit jaar "enkele weken later" komt dan normaal.

"Vorig jaar verkochten we de nieuwe iPhones eind september, dit jaar verwachten we enkele weken later te zijn", zei Apple-topman Luca Maestri in gesprek met investeerders.

Apple gaf geen directe reden voor het uitstel. Mogelijk zijn er vertragingen opgetreden in de productieketen. Ook is niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe iPhones dan wel verschijnen.

Er gingen al geruchten dat Apple zijn iPhones dit jaar later zou uitbrengen. The Wall Street Journal schreef eerder dit jaar dat Apple de massaproductie van de telefoons met ongeveer een maand vooruit had geschoven, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Eerder deze week maakte chipmaker Qualcomm bekend dat "uitstel van een belangrijke 5G-telefoon" impact kon hebben op resultaten van het bedrijf.

Het is niet voor het eerst dat Apple vertraging oploopt bij het uitbrengen van een iPhone. De iPhone X werd in september 2017 aangekondigd, maar kwam wegens productieproblemen pas in november op de markt. De iPhone XR werd in september 2018 aangekondigd, maar lag een maand later pas in de winkels, vanwege problemen met de productie van lcd-schermen.

Goed kwartaal voor Apple

Apple maakte in zijn kwartaalcijfers bekend een omzet van 59,7 miljard dollar (50,2 miljard euro) te hebben geboekt. Dat is 11 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de winst viel hoger uit, 11,25 miljard dollar (9,46 miljard euro) ten opzichte van 10 miljard dollar vorig jaar.

Apple maakte niet bekend hoeveel producten het heeft verkocht, maar in elke categorie stegen de verkopen. De iPhone bracht in het afgelopen kwartaal 25,4 miljard dollar op, mede dankzij het uitbrengen van de iPhone SE.

Ook de iPad werd vaker verkocht. De verkopen leverden Apple 6,6 miljard dollar op. Vorig jaar in hetzelfde kwartaal was dat 5 miljard dollar. De Mac leverde 20 procent meer inkomsten op dan vorig jaar: 7,1 miljard dollar.