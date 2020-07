Aanklagers hebben meer dan twee jaar celstraf geëist tegen voormalig Google-medewerker Anthony Levandowski, meldt Law360 woensdag. Levandowski wordt ervan verdacht bedrijfsgeheimen van Google te hebben gestolen.

Het gaat om vertrouwelijke informatie van Googles dochterbedrijf Waymo over technologie voor zelfrijdende auto's. Die gegevens zou hij vervolgens hebben doorverkocht aan zijn nieuwe werkgever Uber.

Levandowski heeft in maart toegegeven de bedrijfsgeheimen te hebben gestolen. Hij stemde ermee in om in een van de in totaal 33 gevallen schuld te bekennen, mits de federale aanklagers de andere aanklachten dan zouden intrekken.

Aanklagers voerden aan dat Levandowski "nog steeds in ontkenning" is wat betreft zijn "schokkende" misdaad" en dat hij daarom jaren achter de tralies zou moeten zitten. "Hij stal bedrijfsinformatie die ongetwijfeld nuttig voor hem zou zijn geweest. Dat was crimineel."

'Geen bewijs dat de geheimen zijn gedeeld'

De advocaten van Levandowski benadrukken dat er geen bewijs is dat hij de bedrijfsgeheimen met iemand heeft gedeeld. "Het stond nooit ter discussie Levandowski enkele Google-documenten bezat nadat hij zijn baan had opgezegd, maar er is geen bewijs dat hij geheimen van Google heeft gebruikt of gedeeld met werknemers van Uber of iemand anders", aldus zijn advocaten.

Daarnaast vinden de advocaten dat Levandowski al genoeg is gestraft voor zijn actie. Volgens de advocaten heeft de rechtszaak zijn reputatie vernietigd en financiën opgedroogd. Ook is hij ontslagen bij Uber.

"Het is helaas niet overdreven om te zeggen dat een gevangenisstraf vandaag de dag kan neerkomen op een ernstige gezondheidscrisis, zelfs een doodvonnis", aldus de advocaten. Daarom pleiten ze voor hoogstens een jaar huisarrest en een boete van 95.000 dollar.

De rechter doet naar verwachting op 4 augustus uitspraak.