De Raad van de Europese Unie legt sancties op aan de vier personen die betrokken waren bij de Russische hackoperatie op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag in 2018.

De Russen Aleksei Morenets, Evgenii Serebriakov, Oleg Sotnikov en Aleksey Minin worden verantwoordelijk gehouden voor de verijdelde aanval op het OPCW. Defensie wist de spionnen van de Russische inlichtingendienst op 13 april 2018 op heterdaad te betrappen toen zij probeerden het wifi-netwerk van de organisatie binnen te dringen.

Het is voor het eerst dat Brussel sancties voor een digitale aanval oplegt. De Raad van de Europese Unie heeft die bevoegdheid sinds mei 2019. Mensen en organisaties die van buiten de Europese Unie cyberaanvallen uitvoeren op EU-doelwitten, kunnen door de Raad gestraft worden.

Hackersgroep Fancy Bear ook op sanctielijst

Ook Unit 74455 van de Russische inlichtingendienst GRU is op de sanctielijst geplaatst. De Raad van de Europese Unie houdt de groep, die soms ook wordt aangeduid als Fancy Bear, verantwoordelijk voor de NotPetya-aanval in juni 2017.

Het virus gijzelde in 2017 honderden computers in Oekraïne en verspreidde zich vervolgens over de rest van de wereld. In Nederland kwam onder meer een terminal van de haven van Rotterdam plat te liggen.

Dit bericht wordt aangevuld.