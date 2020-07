Telegram heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend over vermeend machtsmisbruik door Apple, meldt The Financial Times donderdag. Het bedrijf achter de populaire chatapp klaagt onder meer over het beleid dat Apple voert omtrent zijn App Store.

Telegram wil dat Apple "gebruikers toestaat om software buiten de App Store om (op hun iPhone of iPad, red.) te installeren", citeert The Financial Times uit de ingediende klacht.

Ook klaagt het bedrijf over de commissie die Apple op aankopen binnen de App Store voert. Eerder dienden Spotify en e-bookdienst Kobo al een vergelijkbare klacht in. De bedrijven vinden dat Apple misbruik maakt van zijn positie, die bestaat uit zowel scheidsrechter als speler op dezelfde markt.

Telegram-oprichter Pavel Durov stipte de onderwerpen maandag aan in een blogbericht. Hij stelt dat iOS niet te vergelijken is met Android, omdat Google het gebruikers wel toestaat om apps buiten de Play Store om te installeren en daarmee de vergelijkbare commissie te omzeilen.

De afgelopen maanden is Apple meer onder een vergrootglas komen te liggen vanwege vermeend machtsmisbruik. De Europese Commissie is in juni een onderzoek gestart naar de praktijken van het bedrijf. Naast de App Store wordt ook Apple Pay onder de loep genomen.