De mededingingsautoriteit van de Europese Unie (EU) gaat de overname van Fitbit door Google onderzoeken, melden ingewijden. Het onderzoek zal naar verwachting zo'n vier maanden in beslag nemen.

Google maakte in november bekend Fitbit voor 2,1 miljard dollar (1,79 miljard euro) over te willen nemen. Het bedrijf meldde direct dat het de fit- en gezondheidsdata van Fitbits niet zou inzetten voor Google-advertenties.

Kort na de aankondiging uitte Margrethe Vestager (destijds Eurocommissaris voor Mededinging) al haar zorgen over bedrijven die andere partijen met veel data tot hun beschikking overnemen, hoewel zij Google en Fitbit niet expliciet noemde.

De koepelorganisatie van Europese privacytoezichthouders EDPB waarschuwde in februari voor het risico van Googles aankoop. Zo krijgt Google met de overname mogelijk gezondheidsdata van Fitbit-gebruikers in handen. Dat kan Googles positie op het gebied van inzicht in gebruikersgegevens versterken.

'Deze deal gaat over apparaten, niet over data'

Halverwege juli herhaalde Google zijn toezegging over het gebruik van gegevens. "Deze deal gaat over apparaten, niet over data", liet Google per e-mail weten. "Data van Fitbit-apparaten zullen niet gebruikt worden voor advertenties."

Enkele dagen eerder werd gemeld dat Brussel de overname wil onderzoeken, ondanks de belofte. De opening van het onderzoek suggereert dat Google die zorgen niet weg heeft kunnen nemen.

Google geeft geen antwoord op vragen van NU.nl over hoe het bedrijf tegemoet wil komen aan de zorgen van Brussel. Het bedrijf verwijst naar de verklaring die eerder is gedeeld.