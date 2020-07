Huawei verscheepte in het tweede kwartaal van 2020 voor het eerst meer telefoons dan welke andere fabrikant dan ook, meldt marktanalist Canalys. Daarmee is er voor het eerst in negen jaar een andere marktleider dan Samsung of Apple.

Canalys schrijft dat Huawei in het tweede kwartaal 55,8 miljoen telefoons verscheepte. Bij Samsung lag dat aantal op 53,7 miljoen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar verscheepte Huawei 5 procent minder telefoons. Samsung zag een grotere daling in die periode, namelijk 30 procent.

Volgens de marktonderzoeker heeft Huawei meer telefoons verkocht vanwege het coronavirus. Het bedrijf kon meeliften op het economisch herstel in China, waar Huawei 70 procent van al zijn smartphones verkoopt. Samsung heeft slechts een klein marktaandeel in het land.

Canalis-analist Mo Jia zegt dat het op lange termijn waarschijnlijk lastig wordt voor Huawei om deze positie vast te houden. Dat komt doordat overheden en bedrijven in bijvoorbeeld Europa steeds voorzichtiger omgaan met de aanschaf van apparatuur van het bedrijf.

Huawei heeft het lastig in het Westen. De Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat China via Huawei spioneert. Het land heeft Huawei daarom in de ban gedaan. Vanwege sancties mag Huawei ook geen Google-diensten en -apps in zijn telefoons gebruiken. Daarom werkt het bedrijf aan een eigen appwinkel en diensten.