Er zijn afbeeldingen opgedoken van wat naar verluidt de nieuwe vouwtelefoon van Samsung is. Het toestel zou de naam Galaxy Z Fold 2 5G dragen.

Twitter-gebruiker hwangmh01 deelde woensdag een foto van de binnenkant van het toestel. Net als de eerder verschenen Galaxy Fold kan de telefoon in de lengte worden dichtgeklapt. Aan de binnenkant zit een groot scherm, maar als hij is dichtgeklapt, bevindt zich voorop ook nog een kleiner scherm.

Het idee van vouwbare telefoons is dat mensen het scherm op de buitenkant gebruiken voor simpele taken en de telefoon kunnen openklappen als ze een groter scherm nodig hebben om hem in een soort tabletmodus te gebruiken.

Op de foto is te zien dat de opvolger van de Galaxy Fold geen grote inkeping voor de selfiecamera's meer heeft. De lenzen zouden in een uitsnede in het scherm zijn geplaatst, zoals Samsung dat ook bij andere smartphones doet.

Galaxy Z Fold 2 wordt waarschijnlijk op 5 augustus gepresenteerd

Niet lang nadat de foto online verscheen, publiceerde twitteraar Ishan Agarwal samen met de site MySmartPrice plaatjes van het toestel. Agarwal deelt vaker kloppende informatie van nog niet verschenen telefoons.

Op deze plaatjes is te zien dat de Galaxy Z Fold 2 een voorkantvullend scherm heeft als hij dichtgeklapt is. De eerste vouwtelefoon van Samsung had voorop een klein schermpje met dikke randen eromheen. Ook schrijft Agarwal dat het toestel op de achterkant drie cameralenzen krijgt. Wat voor lenzen dat zijn, is niet bekend.

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 2 nog niet gepresenteerd. Dat doet het bedrijf naar verluidt op 5 augustus tijdens een eigen evenement. Daar worden ook de nieuwe Note 20 Ultra-telefoon en Galaxy Buds-oordoppen verwacht.