Mark Zuckerberg van Facebook, Sundar Pichai van Google, Jeff Bezos van Amazon en Tim Cook van Apple werden woensdagavond aan de tand gevoeld door een antitrustcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dit zijn de interessantste passages uit de zitting.

De hoorzitting draaide om de vraag hoe dominant de bedrijven zijn op het gebied van online retail, smartphonesoftware, sociale media en zoekopdrachten. "Open markten drijven op het idee dat als een bedrijf mensen schaadt, zij naar een ander bedrijf kunnen overstappen", zei congreslid David Cicilline. "We zijn hier vandaag omdat die keuze er niet meer is."

Tijdens de 5,5 uur durende bijeenkomst werden directeuren van Amazon, Apple, Facebook en Google om uitleg gevraagd. Dat gebeurde vanwege coronamaatregelen via videoverbindingen.

Jeff Bezos (Amazon)

Jeff Bezos verscheen als enige van de vier voor het eerst voor het congres. De eerste uren kreeg hij geen vragen. Daarna ging het vooral over derde partijen die spullen verkopen via Amazon. Bezos werd gevraagd of zijn bedrijf hun data had gebruikt om zakelijke besluiten te nemen. De directeur zei dat dat tegen de regels is. "Als iemand die overtreedt, ondernemen we actie."

Ook werd gevraagd naar een verhaal van een kleine boekverkoper op Amazon. De partij claimde steeds verder te worden ingeperkt door Amazon bij de boekverkopen, totdat het bedrijf geen boeken meer kon verkopen. Dat zou zonder reden zijn gebeurd, terwijl de verkopen goed gingen voor het bedrijf. Bezos ontkent dat dit vaker gebeurt. "Derde partijen doen het doorgaans extreem goed op Amazon. Dit is niet de bedoeling. Ik wil met de verkoper in gesprek."

Tim Cook (Apple)

Bij Tim Cook ging het vooral over de machtspositie van de App Store. Apple krijgt 30 procent van de consumentenuitgaven en ontwikkelaars 70 procent. Het congres zei dat niets Apple in de weg staat om die commissie te verhogen en vroeg Cook naar de machtspositie ten opzichte van concurrenten.

"Daar ben ik het absoluut niet mee eens", zei Cook. "Ontwikkelaars kunnen hun apps schrijven voor Android, Windows, Xbox of PlayStation. Er is behoorlijke concurrentie aan zowel de ontwikkelaars- als consumentenkant. De concurrentie is zo stevig dat ik het zou omschrijven als een straatgevecht."

Cook bevestigde dat Apple bepaalt wat er in de App Store komt. "De winkel is een dienst van de iPhone, zoals ook de camera en de chip dat is", zei hij. "We behandelen elke ontwikkelaar hetzelfde en we hebben open en transparante regels. We gaan rigoureus te werk, omdat we belang hechten aan privacy, beveiliging en kwaliteit. We bekijken elke app voordat die erop komt."

Uit e-mails blijkt dat Apple ooit een uitzondering heeft gemaakt aan Amazon om 15 procent commissie te vragen voor Amazon Prime Video. Dat komt niet overeen met Cooks uitspraak dat de regels voor iedereen hetzelfde zijn. Ook blijkt dat Apple ooit heeft nagedacht om in sommige gevallen 40 procent commissie te vragen, maar dat gebeurde nooit.

Mark Zuckerberg (Facebook)

Mark Zuckerberg werd herhaaldelijk gevraagd naar de overname van Instagram in 2012. Dat zou Facebook hebben gedaan omdat Instagram een dreiging vormde voor het bedrijf. Maar Zuckerberg noemt het "verre van logisch" dat Instagram zo succesvol zou zijn geworden zonder de hulp van Facebook.

"Dat was geen garantie. De overname is mede succesvol gebleken, omdat wij enorm hebben geïnvesteerd in het bouwen van de infrastructuur van Instagram, de app hebben gepromoot en ook daaromheen veel werk hebben verzet."

In een chat met Instagram-oprichter Kevin Systrom had Zuckerberg destijds gezegd in "vernietigingsmodus" te gaan als hij Instagram niet zou verkopen. Zuckerberg zei zich niet in de omschrijving te herkennen. Hij stipte wel aan dat Instagram nog niet zo groot was als nu: "Het was een van vele concurrenten."

Zuckerberg werd ook gevraagd of Facebook ooit heeft gedreigd met het klonen van functies van een app, terwijl het bedrijf die app probeerde over te nemen. "Niet dat ik weet", luidde het antwoord van de Facebook-baas.

Sundar Pichai (Google)

Google-directeur Sundar Pichai kreeg rechtstreeks de vraag waarom hij content steelt van bedrijven. Google zou jaren geleden beoordelingen van restaurantrecensiesite Yelp hebben gestolen en dreigde de dienst toen uit zijn zoekresultaten te verwijderen als die zou tegenstribbelen. Pichai draaide om de vraag heen en zei "het beste te willen voor de gebruiker".

Ook werd Pichai, net als de andere CEO's, gevraagd naar spionage door China. Zowel Pichai als Cook zei geen bewijs te hebben dat de Chinese overheid informatie van Google en Apple steelt. Zuckerberg stond er iets anders in: "Volgens mij is het vrij goed gedocumenteerd dat de Chinese overheid technologie afpakt van Amerikaanse bedrijven."

Rapport volgt in het najaar

In de hoorzitting kwamen allerlei onderzoeken naar de machtsposities van de bedrijven bij elkaar. Naar verwachting verschijnt in het najaar een rapport vanuit het Congres met aantijgingen en adviezen over hoe de bedrijven hun macht kunnen beperken.