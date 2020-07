Facebook heeft een openbare Facebook-groep met ruim 170.000 leden tijdelijk offline gehaald. Leden van de verwijderde groep waren het niet eens met de richtlijnen van de overheid, die voorschrijven 1,5 meter afstand van anderen te houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wie de pagina 'NEE tegen 1,5 meter' probeerde te bezoeken, kreeg woensdag een melding van Facebook te zien waarin staat dat de inhoud momenteel niet beschikbaar is. In de loop van de avond verscheen de groep weer online.

Via Google Cache, waarmee kopieën van webpagina's worden opgeslagen, was woensdag nog wel inhoud van de groep te bekijken. Op de pagina werden onder meer linkjes naar nieuwsberichten over het coronavirus gedeeld. In het commentaar spraken leden de gezondheidsautoriteiten tegen en plaatsten ze vraagtekens bij de richtlijnen.

Een woordvoerder van Facebook kan geen specifieke informatie over deze groep geven. Doorgaans lopen groepen het risico verwijderd te worden als leden herhaaldelijk informatie delen die schadelijk kan zijn voor gebruikers; daarmee worden de regels van het platform namelijk overtreden. Het is niet duidelijk of dat in deze groep ook is gebeurd.

Overigens zijn er op Facebook meerdere groepen die zich uitspreken tegen de coronarichtlijnen. Een daarvan is in de nacht van dinsdag op woensdag opgezet als reactie op de verwijdering van de groep 'NEE tegen 1,5 meter' en telt inmiddels bijna twintigduizend leden. "We zijn tegen de 1,5 meter maatschappij, tegen het dragen van mondkapjes en tegen de aankomende Coronawet/Noodwet/spoedwet!", staat in de omschrijving van de groep.

Dergelijke groepen zijn niet verboden op Facebook. Pas als binnen de groep de regels van Facebook worden overtreden, riskeren ze verwijderd te worden.

Facebook neemt maatregelen tegen desinformatie

Facebook heeft in de laatste maanden veel gedaan om de verspreiding van onjuiste informatie over het coronavirus te beperken. Zo waarschuwt het platform gebruikers die met desinformatie in aanraking zijn gekomen. Zij worden doorgestuurd naar de website van gezondheidsorganisatie WHO.

Ook verwijdert Facebook nepnieuws en complottheorieën over het virus die mensen in gevaar kunnen brengen. In april maakte Facebook bekend tot dan toe honderdduizenden berichten met desinformatie te hebben verwijderd. "Denk hierbij aan schadelijke claims, zoals dat bleek drinken je geneest van COVID-19 en de theorie dat jonge mensen immuun zouden zijn voor het virus."

Update: na het schrijven van dit artikel verscheen de Facebookgroep weer online. We hebben Facebook gevraagd wat er precies gebeurd is, dit artikel wordt aangevuld als we reactie hebben.