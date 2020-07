TikTok maakt de code die de algoritmen van bedrijf aanstuurt openbaar, maakt het bedrijf woensdag bekend in een blogpost. Ook laat het bedrijf experts het moderatiebeleid van de videoapp "in realtime observeren".

TikTok roept andere socialemediaplatformen op om dezelfde stap te zetten. "We vinden dat onze hele branche aan een uitzonderlijk hoge standaard moet worden gehouden", schrijft TikTok-CEO Kevin Mayer in de blogpost. "Daarom vinden wij dat alle bedrijven hun algoritmen, moderatiebeleid en gegevensstromen aan regelgevers bekend moeten maken."

Ook haalt Mayer uit naar Facebook. Het bedrijf zou volgens hem geprobeerd hebben om de Amerikaanse tak van de Chinese app te vernietigen. "Laten we onze energie richten op eerlijke en open concurrentie ten dienste van onze consumenten, in plaats van aan kwaadaardige aanvallen van onze concurrent - namelijk Facebook - onder het mom van patriottisme en met het doel een einde te maken aan onze aanwezigheid in de VS."

Een woordvoerder van Facebook reageert op Twitter dat Mayer met zijn uitspraken "aantoont dat concurrentie nog altijd springlevend is". Die uitspraak wordt gedaan in aanloop naar een hoorzitting woensdagavond in het Amerikaanse congres, waar directeurs van techbedrijven als Facebook en Google uitleg zullen geven over hun werkwijzen. De hoorzitting draait om de vraag hoe dominant de bedrijven zijn binnen hun speelveld.

TikTok-verbod dreigt in VS

In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, wordt een verbod op TikTok overwogen vanwege de banden die het bedrijf zou hebben met China. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei eerder bang te zijn dat de Chinese regering TikTok wil gebruiken om Amerikaanse burgers te bespioneren en hun privégegevens op te slaan.

Mayer wijst erop dat TikTok belangrijk is voor concurrentie op de adverteerdersmarkt. "De concurrentie zou opdrogen, en zonder TikTok zouden creatieve Amerikanen een uitlaatklep minder hebben."