Muziekdienst Spotify heeft inmiddels 299 miljoen gebruikers die maandelijks inloggen. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend in zijn kwartaalcijfers. Daarvan zijn er 138 miljoen betalend Premium-lid.

In beide gevallen steeg het aantal gebruikers in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2019 had Spotify in totaal nog 232 miljoen maandelijkse gebruikers.

Het aantal betalende abonnees groeide met 27 procent van 108 miljoen vorig jaar naar 138 miljoen in het afgelopen kwartaal. Nog niet de helft van alle gebruikers luistert dus gratis naar Spotify. De groei van betalende abonnees is volgens Spotify met name te danken aan verschillende aanbiedingen en uitbreidingen naar landen die voorheen nog geen toegang tot de muziekdienst hadden.

Spotify verwacht in het huidige kwartaal de grens van 300 miljoen abonnees te overschrijden. Aan het eind van het kwartaal denkt het bedrijf tussen de 312 miljoen en 317 miljoen gebruikers te hebben. Het aantal Premium-abonnees stijgt naar verwachting naar 140 miljoen tot 144 miljoen.

Meer podcastluisteraars

Podcasts worden belangrijker voor de muziekdienst. In het afgelopen kwartaal luisterde 21 procent van het totale aantal gebruikers naar podcasts. Dat was in het eerste kwartaal van dit jaar nog 19 procent.

Spotify boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 1,89 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 13 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ondanks het toegenomen aantal gebruikers, werd het verlies groter: 167 miljoen euro vergeleken met 3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. Volgens Spotify komt dat vooral omdat adverteerders wegbleven vanwege de coronacrisis.