Chinese hackers zijn drie maanden lang binnengedrongen in het computernetwerk van het Vaticaan, meldt het Amerikaanse internetbeveiligingsbedrijf Recorded Future. Het is vermoedelijk voor het eerst dat hackers die worden gelinkt aan de Chinese overheid op heterdaad betrapt worden van een aanval op het bestuur van de Katholieke Kerk.

Volgens Recorded Future hadden de hackers het gemunt op communicatie tussen het Vaticaan en in Hongkong gevestigde vertegenwoordiging van de kerk. Het bedrijf zou in de gebruikte aanvalsmethode aanwijzingen hebben gevonden die duiden op Chinese hackers die namens de overheid werken.

Het incident wordt naar buiten gebracht in aanloop naar gesprekken tussen het Vaticaan en Peking over de rol van de Kerk bij de aanstelling van bisschoppen in China, die naar verwachting in september beginnen.

De gesprekken zijn het vervolg op een in september 2018 gesloten overeenkomst tussen de twee partijen over de rol van het katholieke geloof in China. Onder die deal heeft het Vaticaan meer te zeggen over de bisschoppen die door de Communistische Partij worden aangesteld.

De relatie tussen de twee partijen is sindsdien gestabiliseerd, maar het is onzeker of de overeenkomst automatisch verlengd wordt. Dat reizen door de COVID-19-pandemie moeilijk is, speelt daarbij een rol.