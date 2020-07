Sociale media die in Turkije actief zijn riskeren dat hun site praktisch ontoegankelijk wordt als illegale content van gebruikers niet adequaat verwijderd wordt. Een wet die dat regelt is woensdag door het Turkse parlement goedgekeurd. De wet is omstreden, omdat critici erop wijzen dat de maatregelen gebruikt kunnen worden om censuur te plegen en dissidenten de mond te snoeren.

Als een sociaal medium zich niet aan bepaalde delen van de wet houdt, kan het internetverkeer naar de site tot 90 procent gestremd worden. Daarmee wordt het platform praktisch onbereikbaar. Ook riskeren de bedrijven boetes of blokkades van advertenties, waardoor zij inkomsten mislopen.

Onder de nieuwe wet moeten sociale media ook een in Turkije gevestigde vertegenwoordiger aanstellen. Die moet voor de Turkse autoriteiten het aanspreekpunt worden voor in hun ogen zorgwekkende berichten.

Het Turkse persbureau Anadolu meldt dat sociale media 48 uur de tijd hebben om aanstootgevende berichten van hun platform te verwijderen. Ook moeten bedrijven maatregelen nemen om informatie van Turkse gebruikers binnen de landsgrenzen te bewaren.

Turkije heeft een geschiedenis van strenge controle op sociale media, met name tijdens militaire operaties. De platformen worden door Turken gebruikt om kritische geluiden te laten horen. Sociale media bieden een toevluchtsoord wanneer de vrije pers de mond gesnoerd wordt.