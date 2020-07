Muziekdienst Spotify heeft zijn functie voor groepssessies uitgebreid. Voortaan kunnen tot vijf vrienden op hun eigen apparaat, maar tegelijk met de andere groepsleden, naar dezelfde muziek of podcasts luisteren.

De functie wordt in de bètaversie van groepssessies uitgerold voor betalende gebruikers van Spotify. Deelnemers kunnen de muziek pauzeren, afspelen en nummers kiezen om af te spelen.

Om een groepssessie te starten, gaan gebruikers naar het afspeelscherm en klikken ze op de Connect-knop links onderin. Van daaruit kan een gebruiker een groepssessie beginnen en een link voor deelname naar vrienden sturen.

In mei begon Spotify met groepssessies. Destijds was het slechts mogelijk om muziek op één gekoppeld apparaat in de buurt te bedienen. De muziek kon niet op verschillende apparaten tegelijk worden gespeeld.

De vernieuwde functie is nog niet direct voor alle gebruikers beschikbaar. Mogelijk duurt het even voordat de uitrol afgerond is.