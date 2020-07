Een van de grootste techbeurzen ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES), vindt in 2021 toch niet offline plaats in Las Vegas. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend. Het evenement wordt een "volledig digitale ervaring".

Begin juni werd nog bekendgemaakt dat de beurs offline door zou gaan. De CES-organisatie zei aanpassingen te doen om de techbeurs door te laten gaan zonder dat het coronavirus zich onder bezoekers verspreidt. Daar komt de organisatie nu toch op terug.

"Met de groeiende zorgen wereldwijd over de verspreiding van COVID-19, is het niet mogelijk om begin januari 2021 tienduizenden mensen veilig bijeen te brengen in Las Vegas en persoonlijk zaken te doen", schrijft de organisatie. "Met een volledig digitale CES 2021 kan de hele technische gemeenschap veilig ideeën delen en de producten introduceren die onze toekomst zullen vormgeven."

De organisatie schrijft van plan te zijn het evenement in 2022 weer in Las Vegas op te zetten.

Beurzen wereldwijd afgeblazen of alleen online

CES ging begin dit jaar, voor de uitbraak van COVID-19, nog wel door. Andere beurzen en techbijeenkomsten werden afgelast. Zo ging het Mobile World Congress in Barcelona niet door en zijn evenementen zoals Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC alleen online te volgen.

Techbeurs IFA zal in september met een aantal beperkingen plaatsvinden in Berlijn. De beurs is een stuk kleiner van opzet dan gebruikelijk en alleen mensen met een uitnodiging zijn welkom. Ook is er geen open beursvloer, zijn persconferenties grotendeels digitaal en worden nieuwe producten in kleine groepen gepresenteerd.