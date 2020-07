Facebook hoeft vooralsnog geen documenten aan de Europese Commissie (EC) te overhandigen die volgens het bedrijf privacygevoelige informatie bevatten. Het Gerecht, onderdeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft vrijdag geoordeeld dat Facebook vooralsnog geen gehoor hoeft te geven aan het verzoek.

De EC vraagt in de kwestie, die maandag aan het licht kwam, om documenten waarin onder meer de teksten "grote vraag" en "niet goed voor ons" voorkomen. Brussel wil de documenten doorspitten op in totaal 2.500 zoektermen.

Een ingewijde zegt tegen persbureau Reuters dan dit soort teksten ook voor kunnen komen in privacygevoelige documenten, zoals sollicitaties. Het verzoek van de EC gaat daarom in tegen het recht op privacy, stelt Facebook.

De EC vraagt de documenten op in een onderzoek naar de dataverzameling en het gebruik van zijn online marktplaats. Mogelijk belemmert Facebook met zijn praktijken de concurrentie. Als dat het geval blijkt, kunnen boetes volgen en moet Facebook eventueel zijn werkwijze aanpassen.

Facebook stapte op 15 juli naar het in Luxemburg gevestigde Gerecht omdat het specifieke dataverzoek volgens het bedrijf buitensporig was. De beslissing heeft vooral tijdswinst tot gevolg. Ook wordt Facebook op deze manier niet gedwongen om documenten te overhandigen, wat later misschien onrechtmatig zou kunnen blijken.

Het is onduidelijk wanneer een definitief oordeel volgt.