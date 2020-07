Ziggo hervat dinsdag de uitrol van zijn gigabitinternet in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet, maakt het bedrijf bekend. De provider stopte daar in maart mee vanwege de coronacrisis. Nu het werk wordt hervat, moet gigabit op 15 september in de hele regio Rotterdam beschikbaar zijn. Zeven andere steden komen later in 2020 aan de beurt.

Een gigabitaansluiting biedt de mogelijkheid om internet met een snelheid tot 1 gigabit per seconde (Gbps) te ontvangen. Normaal gesproken wordt de snelheid uitgedrukt in megabit per seconde (Mbps).

Ziggo maakte dit snelle internet eerder al beschikbaar in regio's rond Den Haag, Hilversum en Utrecht. Als Rotterdam halverwege september gedekt is, biedt de provider een miljoen huishoudens en bedrijven de mogelijkheid tot een gigabitaansluiting.

Voor het einde van 2020 moeten ook klanten van de provider in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Wageningen toegang krijgen tot gigabitinternet, laat een woordvoerder weten. Als die aansluitingen zijn afgerond, biedt Ziggo naar eigen zeggen 3,5 miljoen huishoudens en bedrijfspanden de optie gigabitinternet af te nemen.

Naast een downloadsnelheid tot 1 gigabit per seconde belooft Ziggo een uploadsnelheid van 50 Mbps via het netwerk. Op termijn moet het downloaden zelfs tien keer sneller gaan, maar dat duurt volgens de provider nog een aantal jaar. Ook de uploadsnelheid via het gigabitnetwerk moet in de loop der tijd verhoogd worden.