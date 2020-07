De smartphone van Roger Torrent, de voorzitter van het Catalaanse parlement, was in 2019 via WhatsApp doelwit van een "poging om ongeoorloofd toegang tot data en toegang op het apparaat te krijgen", bevestigt het bedrijf achter de app in een brief die is ingezien door The Guardian en El País.

Torrents smartphone is aangevallen via spyware die gemaakt wordt door het Israëlische bedrijf NSO. WhatsApp heeft dit bedrijf in oktober aangeklaagd, nadat was gebleken dat de spionagesoftware via WhatsApp-servers op smartphones van doelwitten werd geïnstalleerd.

Het is onduidelijk of de aanval op Torrent succesvol was. Daarvoor is een forensische analyse van het apparaat nodig, stelt WhatsApp in de brief aan de Catalaanse politicus. Een ernstig lek dat de installatie van de software via WhatsApp mogelijk maakte, werd in mei 2019 door het bedrijf gedicht.

Met de spionagesoftware Pegasus van NSO is het naar verluidt mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot onder meer de locatie, bel- en chatgeschiedenis van het slachtoffer. Het Israëlische bedrijf verkoopt de spyware formeel alleen aan overheden in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit.

Torrent en een ander vermeend doelwit van spionage kondigden juridische stappen aan, nadat uit onderzoek van The Guardian en El País was gebleken dat zij slachtoffer waren van de spyware. De politici willen het voormalig hoofd van de Spaanse inlichtingendienst NCI verantwoordelijk houden voor de "vuile oorlog" van de Spaanse overheid.

De Spaanse overheid ontkent de Catalaanse politici bespioneerd te hebben. NSO, dat in het verleden meerdere malen is beschuldigd van nalatigheid nadat was gebleken dat Pegasus is ingezet tegen journalisten, activisten en politici, heeft tegen The Guardian en El País niet op de brief van WhatsApp gereageerd.