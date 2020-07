India overweegt nu ook om PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), webwinkel AliExpress en 273 andere Chinese apps in de ban te doen, meldt de Indiase zakenkrant The Economic Times. 59 andere Chinese apps, waaronder TikTok, werden in juni al op een zwarte lijst geplaatst nadat de spanningen tussen India en China opliepen.

Volgens bronnen van The Economic Times zijn de 275 apps ter beoordeling op de lijst geplaatst. Formeel maakt de Indiase overheid zich zorgen over mogelijke gevaren voor de nationale veiligheid en privacy van gebruikers.

In juni werden 59 apps om deze reden verboden verklaard. India noemde de apps "schadelijk voor de soevereiniteit en integriteit" van het land. In alle gevallen gaat het om apps uit China.

De spanningen tussen India en China lopen sinds mei op na confrontaties aan de grens. De twee landen voerden tot 1962 een oorlog over een uitgestrekt, veelal onbewoond, berggebied rond het Himalayagebergte. In juni vielen daarbij voor het eerst in ruim veertig jaar dodelijke slachtoffers.

India is met zijn honderden miljoenen smartphonegebruikers een enorme afzetmarkt voor Chinese appbouwers. Bij een verbod zouden de 275 apps veel geld kunnen mislopen, hoewel het volgens een bron van The Economist Times onzeker is of deze selectie daadwerkelijk in de ban gedaan wordt.