Twitter-personeel dat ingehuurd werd mensen te helpen die problemen hadden met hun accounts, heeft interne tools misbruikt om Beyoncé te bespioneren, meldt Bloomberg op basis van twee voormalige medewerkers. Een aantal medewerkers zou er in 2017 en 2018 een spelletje van hebben gemaakt om onrechtmatig informatie van accounts te bekijken.

Medewerkers van de Twitter-helpdesk hebben de mogelijkheid om e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen te bekijken om gebruikers te helpen als zij contact opnemen. IP-adressen kunnen ook gebruikt worden om te achterhalen waar iemand zich ongeveer bevindt.

De medewerkers zouden hun middelen misbruiken om geliefden te bespioneren, merken, politici en andere beroemdheden. Een aantal is volgens Bloomberg als gevolg daarvan ontslagen.

Andere medewerkers zouden via de helpdesk nephulpverzoeken hebben ingediend om interne logboeken te omzeilen. Vervolgens zouden zij het 'probleem' zelf oppakken om informatie over de accounts te kunnen bekijken.

De kwestie laat zien hoe de interne beveiligingssystemen door mensen omzeild en misbruikt kunnen worden. Bij Twitter werken ongeveer vijftienhonderd mensen voor de helpdesk. Het sociale medium telt 186 miljoen actieve gebruikers.

Zowel Twitter als een bedrijf dat door de techgigant wordt ingehuurd om helpdeskpersoneel te leveren wilden tegen Bloomberg niet reageren op het verhaal. Een verzoek aan het adres van een vertegenwoordiger van Beyoncé bleef onbeantwoord.

Twitter werd eerder in juli in de verlegenheid gebracht nadat via de interne systemen tientallen accounts werden gehackt, waaronder dat van Geert Wilders. Op veel populaire Amerikaanse accounts, zoals die van presidentskandidaat Joe Biden, ondernemer Elon Musk en Microsoft-oprichter Bill Gates, werden frauduleuze berichten geplaatst.