Facebook heeft de Europese Commissie (EC) voor de rechter gedaagd omdat de EC zou zoeken naar meer informatie dan nodig is tijdens twee lopende onderzoeken naar Facebook. Het zou daarbij onder meer gaan om "zeer persoonlijke gegevens van werknemers", bevestigt Facebook na berichtgeving van The Financial Times.

De mededingingsautoriteit van de EU onderzoekt hoe Facebook data van gebruikers verzamelt en daar vervolgens geld mee verdient. Daarnaast wordt onderzocht of de marktplaats van Facebook, Marketplace, een oneerlijk voordeel heeft ten opzichte van concurrenten bij het plaatsen van advertenties op het platform.

Twee ingewijden vertellen aan The Financial Times dat Facebook de Europese Commissie voor deze onderzoeken 1,7 miljoen pagina's aan documenten heeft verstrekt, inclusief interne e-mails. De EC zou nu een nieuw verzoek hebben ingediend om alle documenten te ontvangen waarin woorden staan als "grote vraag", "gratis", "niet goed voor ons" en "sluiting".

'Zeer gevoelige persoonlijke informatie'

Dit verzoek is volgens Facebook te breed en zou documenten omvatten waar privé-informatie in staat van werknemers. Het zou hierbij gaan om "zeer gevoelige persoonlijke informatie zoals medische informatie, financiële documenten en persoonlijke informatie over familieleden van werknemers", aldus Tim Lamb, algemeen adviseur van Facebook, in een verklaring. "Wij vinden dat dergelijke verzoeken door de EU-rechtbanken moeten worden beoordeeld."

EU-ambtenaren zeiden dat ze de normale procedure volgden en dat ze geen interesse hadden in persoonlijke gegevens van medewerkers. De Europese Commissie zegt zich in de rechtbank te zullen verdedigen.

Facebook heeft het Europees gerecht in Luxemburg gevraagd om een stop te zetten op deze gegevensverzoeken totdat rechters een beslissing hebben genomen in de zaak.