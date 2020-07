Sporthorlogemaker Garmin bevestigt maandag in een statement dat het bedrijf getroffen is door een ransomwareaanval. Deze digitale gijzeling zorgde ervoor dat de systemen van Garmin Connect sinds 23 juli platliggen, waardoor sporters hun activiteiten niet automatisch kunnen delen.

Garmin schrijft dat het bedrijf slachtoffer is geworden van een "cyberaanval" die verschillende systemen heeft versleuteld. "Als gevolg hiervan werden veel van onze onlinediensten onderbroken, waaronder websitefuncties, klantenondersteuning, klantgerichte applicaties en bedrijfscommunicatie."

Het bedrijf heeft geen indicatie dat bij deze ransomwareaanval klantgegevens of betalingsinformatie zijn ingezien, kwijtgeraakt of gestolen.

Ransomware is software die bestanden en systemen versleutelt en belooft deze vrij te geven als het slachtoffer een bedrag overmaakt. Garmin gaat verder niet in op het al dan niet betalen van losgeld of over de hoogte van het bedrag.

Een bron beweerde eerder tegen BleepingComputer dat de aanvallers 10 miljoen dollar (8,58 miljoen euro) aan sporthorlogemaker Garmin gevraagd hebben om de digitale gijzeling te eindigen.

Op maandag kwamen de systemen langzaam weer op gang. Garmin verwacht dat de getroffen systemen naar verwachting de komende dagen weer normaal gaan werken.