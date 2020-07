Achtergrondinformatie, oude beelden en zelfs chatberichten van de makers van oude Nintendo-games liggen op straat door een groot lek bij het bedrijf. Anonieme gebruikers van de site 4chan zijn verantwoordelijk voor het gigantische lek, schrijft Polygon zondag.

De gelekte data zijn meer dan twintig jaar oud en stammen uit het tijdperk van het Super Nintendo Entertainment System SNES (1991) en de Nintendo 64 (1996). Zo zijn de broncodes van Super Mario Kart en The Legend of Zelda: A Link to the Past te vinden.

Nintendo heeft nog niet bevestigd of de gelekte bestanden echt zijn. De hoeveelheid data is echter zo groot dat de kans klein is dat het om gefingeerde informatie gaat. Bovendien bevestigde programmeur Dylan Cuthbert op Twitter dat een gevonden stukje software voor Star Fox 2 inderdaad van hem is.

Geïnteresseerden kammen ondertussen de gelekte bestanden door. Ze vonden onder andere afbeeldingen van Luigi uit Super Mario World (1989) die zijn middelvinger opsteekt, van een vroege testversie van Pokémon en van een oude Zelda-game die aanzienlijk bloederiger is dan de games die daadwerkelijk op de markt zijn gebracht.

De hoeveelheid ongebruikte tekeningen, zoals voor Star Fox, is aanzienlijk. Maar van sommige games werd nog meer gelekt, zoals testlevels van Super Mario 64. Dat geldt ook voor een prototype van een Zelda-game voor de Nintendo 64, die later in andere vorm onder de naam Ocarina of Time zou verschijnen.