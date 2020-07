Sommige onderdelen van het netwerk van sporthorlogemaker Garmin zijn sinds maandagochtend weer online, blijkt uit de statuspagina's van onderdelen van het bedrijf. De hoofdstatuspagina van het bedrijf lijkt echter sinds 10.00 uur niet meer bereikbaar.

De statuspagina van de inReach-dienst van Garmin is wel in te zien en meldt dat de Explore-site en app weer deels werken. InReach maakt communicatie via satelliet tussen gebruikers mogelijk. Ook de luchtvaarttak van Garmin, FlyGarmin, zou weer bereikbaar zijn. De klantenservicefuncties zijn nog niet toegankelijk

De systemen van Garmin Connect zijn sinds 23 juli onbereikbaar. Daardoor waren activiteiten van sporters niet meer automatisch deelbaar met andere apps zoals Strava of Runkeeper. De apparaten zelf waren wel gewoon bruikbaar.

Het zou mogelijk gaan om een ransomwareaanval, meldden sites als ZDNet zaterdag. Garmin heeft dat nog niet bevestigd.