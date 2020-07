De Australische consumentenwaakhond Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) klaagt Google aan om het misleiden van het Australische publiek over data-inzameling. Dat meldt de Australische nieuwssite News.com.au.

Volgens ACCC vroeg Google niet duidelijk genoeg om toestemming om data van Australiërs met derden te delen. Google zou niet duidelijk hebben laten weten wat er met de informatie zou gebeuren.

Het techbedrijf moet zich nu verantwoorden bij de Australische federale rechtbank.

Google veranderde in 2016 zijn aanpak van het delen van data in Australië. Zo werd vanaf dat moment identiteitsinformatie zoals namen gekoppeld aan informatie over appgebruik.

Deze gecombineerde informatie wordt weer doorverkocht aan adverteerders, wat volgens de ACCC "een significant verhoogde winst" opleverde voor het bedrijf.

In een verklaring tegen Australische media zegt Google dat het alle Australische gebruikers om toestemming heeft gevraagd voordat het bedrijf ze meenam in deze werkwijze. "Dat gebeurde via prominente en gemakkelijk te begrijpen pushberichten", aldus Google.