Een groep ouderen klaagt Apple aan omdat het bedrijf niet genoeg zou doen tegen fraude met cadeaubonnen. De klacht werd afgelopen week ingediend in de Amerikaanse staat Californië en zondagavond gevonden door ZDNet.

Bij cadeaubonfraude kloppen criminelen bij veelal oudere slachtoffers aan en zeggen ze dat ze snel geld moeten betalen voor bijvoorbeeld de belasting of de huur. Het geld vragen ze in de vorm van iTunes-cadeaubonnen, die de slachtoffers in de winkel moeten kopen. De codes die nodig zijn om deze te verzilveren moeten de slachtoffers vervolgens doorsturen.

Tegen de tijd dat het slachtoffer doorheeft dat het geld van een cadeaubon alleen in iTunes en Apple Store te gebruiken is en er dus gefraudeerd is, heeft de crimineel de bon al gebruikt of doorverkocht.

De gedupeerden in deze zaak zijn allemaal boven de vijftig jaar oud. Zij vinden dat Apple niet genoeg doet om deze vorm van fraude te voorkomen en dat het bedrijf er zelfs van profiteert.

Ook zou Apple gedupeerden vertellen dat ze hun geld niet terug kunnen krijgen, terwijl dat volgens de groep niet waar is. "Apple houdt 30 procent van het geld voor zichzelf en dat is terug te vorderen", aldus de klacht. "De rest van het geld wordt enkele weken vastgehouden voordat het naar bedrijven toegaat. Dat is dus ook terug te vorderen."

De ouderen eisen compensatie. Ook willen ze dat de rechter Apple dwingt om maatregelen te nemen tegen appmakers die banden hebben met cadeaubonnenfraude.

Dit artikel is om 9.00 uur aangevuld met extra uitleg over deze vorm van fraude.