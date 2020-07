De nieuwe Samsung Galaxy Note 20 wordt over anderhalve week aangekondigd, maar het gros van de details is al online uitgelekt. Wat is er inmiddels bekend over de nieuwe smartphone?

Het zou gaan om twee of drie modellen; in ieder geval een high-endtoestel onder de naam Galaxy Note 20 Ultra 5G en het goedkopere basismodel Samsung Galaxy Note 20, aldus het doorgaans goed ingewijde WinFuture. Ook de goedkopere versie kan mogelijk met 5G-modem besteld worden.

Er is mogelijk ook een tussenmodel onder de naam Note 20 Plus, maar daarin spreken verschillende lekken elkaar tegen.

Groter scherm

WinFuture meldt ook dat het amoledscherm groter zal zijn dan de Galaxy Note 10, maar iets kleiner dan de Note 10+: 6,7 inch in de diagonaal voor het kleinste model. De Note 20 Ultra 5G krijgt een scherm van 6,9 inch.

De Note 20 heeft een resolutie van 2400 x 1080 pixel, de grotere Ultra doet het met 3200 x 1440 pixels. De ververssnelheid van het scherm van de Ultra, dat het scrollen soepeler moet maken, gaat omhoog naar 120Hz - het dubbele van voorgaande modellen. De 'gewone' Note 20 houdt het wel bij 60Hz.

Het duurdere model heeft met 12 GB ram meer werkgeheugen dan de goedkopere versie (8 GB). Qua opslag krijgt het basismodel 256 GB ruimte, de Ultra is te upgraden naar het dubbele.

De Ultra krijgt een 4.500 mAH batterij, het goedkopere model een iets lichtere van 4.300 mAH. Beide kunnen met een quick charger binnen dertig minuten voor de helft worden opgeladen.

Een 108 megapixel-camera voor de Ultra

De telefoon heeft volgens WinFuture een drietal camera's. De hoofdlens van de Ultra is een 108 megapixel-sensor met twee typen autofocus, dualpixel en laser. Die moeten het beeld scherper kunnen maken. Verder heeft dit duurdere model twee 12 megapixel-lenzen voor zoom (tot 50x) en ultragroothoekopnamen.

Het kleinere model moet het doen met een 64 megapixel telelens en twee 12 megapixel-sensoren, waaronder de hoofdcamera en een ultragroothoeklens. De Note 20 heeft een plastic achterkant en wordt niet zoals de Ultra beschermd door een nieuwe Gorilla Glass 7-glaslaag.

Samenwerking met Xbox

Volgens WinFuture wil Samsung bij de nieuwe tablet vooral de nadruk leggen op de nieuwe editie van de styluspen, de S-Pen, die op de Ultra met 9 milliseconden veel minder vertraging heeft bij de bediening. Bezitters van het goedkopere model zouden het met 26 milliseconden moeten doen.

Ook de samenwerking met Microsofts gamestreamingdienst xCloud moet een uniek verkooppunt worden voor de tablet. Daarmee kunnen gebruikers straks rechtstreeks vanuit een server een game naar het beeldscherm streamen, zonder deze te downloaden of installeren.

De nieuwe tablet wordt waarschijnlijk op 5 augustus tijdens het Unpacked-evenement aangekondigd en zal dan vermoedelijk in Europa te bestellen zijn in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Gray en Mystic Green.