EU-landen moeten snel stappen zetten om de apparatuur in hun 5G-netwerken diverser te maken, stelt de Europese Commissie vrijdag. Die maatregel moet ervoor zorgen dat apparatuur van de Chinese fabrikant Huawei wordt vervangen door alternatieven, zoals producten van de Europese concurrenten Ericsson en Nokia.

De Verenigde Staten zetten de Europese Unie onder druk om apparatuur van Huawei volledig uit telecomnetwerken te verbannen. De VS beweert dat China het bedrijf gebruikt om andere landen te bespioneren.

Concreet bewijs voor de beschuldigingen ontbreekt. Huawei ontkent een pion van Peking te zijn, maar experts waarschuwen wel voor de mogelijke risico's van Chinese apparatuur. In Nederland is de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) stellig, omdat China actief Nederland bespioneert.

Om de risico's in te dammen, wil Brussel dat de netwerken in Europese landen niet te afhankelijk zijn van één fabrikant. Huawei-apparatuur zit ook verweven in de netwerk van Nederlandse providers. In welke mate is onduidelijk.

Voormalig EU-lidstaat het Verenigd Koninkrijk heeft stappen gezet om Huawei op termijn uit Britse netwerken te verbannen. In Frankrijk is een soortgelijke beslissing genomen.

Uit een vrijdag uitgebracht rapport van de Europese Commissie blijkt dat EU-landen nog niet alle aanbevelingen hebben overgenomen. Brussel wil dat lidstaten streng zijn op het gebruik van apparatuur die kan leiden tot spionagerisico's.