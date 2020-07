Wat is de beste kleine wifispeaker? En welke speaker heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Thuis eenvoudig je favoriete muziek streamen vanaf je pc, tablet of smartphone? Dat kan met een wifispeaker. Hoe groter en zwaarder de speaker, hoe beter het geluid. Maar wil je echt een kleinere speaker, dan zijn er modellen die verrassend goed geluid bieden.

De Consumentenbond test wifispeakers op onder meer geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 52 wifispeakers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie kleinere wifispeakers komt een speaker van Yamaha als Beste uit de Test. Deze speaker heeft een mooie prijs en is daarom tegelijkertijd ook de Beste Koop. Ben je op zoek naar een goed klinkend alternatief, dan is een speaker van Polk een prima optie.

Beste uit de Test & Beste Koop: Yamaha WX-010 Prijs: 119 euro

Testoordeel: 8,7

Uitstekende kleine speaker met een groots geluid

De Yamaha is een speaker met prima geluidskwaliteit. Het formaat ligt net op de grens tussen klein en middelgroot. Weergegeven in liters is de inhoud van de Yamaha ongeveer 2,5 liter.

Naast streamen via wifi, kun je ook streamen via bluetooth, Airplay en Miracast. Je kunt de speaker bedienen met de app van Yamaha.

Een nadeel is dat hij in standby meer energie verbruikt dan gemiddeld. Ook heeft hij geen geluidsingang voor een draad.

Alternatief: Polk Assist Richtprijs: 180 euro

Testoordeel: 8,6

Compact en uitstekend geluid

De speaker van Polk is met een inhoud van ongeveer 1 liter een stuk kleiner dan de Yamaha. Ondanks zijn kleine omvang heeft hij uitstekend geluid. De geluidskwaliteit is zelfs net iets beter dan die van de Yamaha. Hij is wel duurder in aanschaf.

Met deze speaker kun je naast via wifi ook via een bluetooth-verbinding muziek afspelen. Er is een app waarmee je de speaker kunt bedienen.

Een nadeel is dat deze speaker geen Airplay ondersteunt. En het energieverbruik is in standby hoger dan gemiddeld.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.