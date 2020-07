De politie Noord-Nederland heeft in de Drentse plaats Fluitenberg een piratenzender uit de lucht gehaald, omdat die de communicatie rond Lelystad Airport stoorde. De in een zendmast aangetroffen apparatuur stoorde ook C2000, het netwerk waarmee de politie, ambulance en brandweer communiceren.

De verstoring werd door piloten gehoord en aan de verkeersleiding doorgegeven, zegt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Door het personeel op de toren is niets gehoord en het vliegverkeer is niet in gevaar geweest, laat zij weten.

Volgens een woordvoerder van het Agentschap Telecom worden etherpiraten vrijwel dagelijks uit de lucht gehaald. Als er sprake is van storing met het luchtverkeer, wordt dat volgens hem vaak ontkend door etherpiraten en hun fans. Hij noemt het daarom belangrijk om te benoemen dat piratenzenders wel storingen veroorzaken.

De politie onderzoekt enkele personen die in het onderzoek naar boven zijn gekomen, maar heeft vooralsnog geen verdachten aangemerkt.

Het is onduidelijk hoe vaak het werk van etherpiraten leidt tot storingen in de luchtvaartcommunicatie. Het Agentschap Telecom, de LVNL en de politie konden die vraag vrijdagmiddag niet direct beantwoorden.