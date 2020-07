De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat providers vanaf 1 juni 2021 verplichten tot het meesturen van locatiegegevens van een mobiele telefoon als een klant 112 belt. Deze verplichting heeft de toezichthouder vrijdag opgenomen in nieuwe beleidsregels.

De ACM schrijft dat het nu al gebruikelijk is dat providers bij een telefoontje naar 112 de locatie doorgeven van de zendmast waarmee de beller verbonden is. Maar de nauwkeurigheid van deze locatie is afhankelijk van de afstand tussen de beller en de zendmast.

De ACM wil nu dat providers, waar mogelijk, ook locatiegegevens uit de mobiele telefoon van de beller verstrekken. Door middel van Advanced Mobile Location (AML) wordt de locatie van de beller bepaald. Dat gebeurt aan de hand van satellietnavigatiesystemen zoals gps en de sterkte van wifi-signalen die op de telefoon zijn gemeten.

Deze locatiegegevens zijn volgens de toezichthouder nauwkeuriger dan zendmastdata. Als providers toegang tot deze gegevens hebben, moeten ze deze van de ACM aan de meldkamer verstrekken. Volgens de toezichthouder wordt in Nederland locatiebepaling aan de hand van AML inmiddels ondersteund voor de nieuwere versies van Android en iOS.

Daarnaast moeten de providers bij 112-oproepen ook de naam en de beschikbare adres-, postcode- en woonplaatsgegevens verstrekken.

Daarnaast moeten providers ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 bereikbaar is via alle technieken die zij ook voor normale telefoongesprekken gebruiken. Als een telecomaanbieder bijvoorbeeld 'bellen via wifi' aanbiedt, moet dat ook gebruikt kunnen worden om 112 te bellen.