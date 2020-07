KPN en T-Mobile stellen hun 5G-netwerk op dinsdag 28 juli op beperkte schaal beschikbaar, maken de twee providers vrijdag bekend. KPN activeert 5G dinsdag in het "grootste deel" van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en "stukken daartussen". Ook in Eindhoven wordt 5G beschikbaar. Bij T-Mobile is het netwerk ook niet direct in heel Nederland beschikbaar.

KPN zegt maandag met een kaart te komen waarop te zien is waar 5G precies beschikbaar wordt. NU.nl heeft T-Mobile om meer details gevraagd over waar 5G vanaf dinsdag precies beschikbaar wordt. Ook aan VodafoneZiggo is gevraagd wanneer en waar de provider zijn 5G-netwerk activeert.

De belofte van het 5G-netwerk is dat het mobiel dataverkeer sneller wordt en dat er meer apparaten tegelijk op aangesloten kunnen worden.

T-Mobile heeft wel beloofd dat het in 2020 in landelijk dekkend 5G-netwerk actief heeft. KPN heeft iets langer nodig: de provider zegt dat 5G bij hen volgend jaar landelijk beschikbaar is.

Om gebruik te kunnen maken van alle voordelen van 5G is niet alleen een 5G-abonnement nodig dat toegang geeft tot het netwerk, maar ook een telefoon met een chip die het 5G-netwerk ondersteunt. Verschillende Android-fabrikanten bieden zulke smartphones al aan.

Eerste 5G-veiling afgerond

Eerder deze week werd de veiling voor de eerste 5G-frequenties in Nederland afgerond. KPN, T-Mobile en Vodafone betaalden gezamenlijk 1,23 miljard euro voor alle frequenties die onder de hamer gingen.

Voor 5G zijn vooral de frequenties in de zogenoemde 700MHz-band belangrijk. Die kunnen gebruikt worden om een landelijk dekkend netwerk met 5G-technologie op te zetten. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hebben elk een even groot deel van de band in handen gekregen.

De belangrijkste frequentieband voor 5G is nog niet geveild. Dat is de 3,5GHz-band, die de grootste snelheidsverhoging belooft. Deze band wordt nu nog gebruikt voor een afluisterstation van Defensie in Friesland. Pas in 2022 wordt deze band geveild.

