TikTok heeft een fonds van 200 miljoen dollar (zo'n 172 miljoen euro) opgezet, maakt het bedrijf donderdag bekend in een blogpost. De videoapp wil makers daarmee gaan betalen voor content op het platform.

De videoapp zegt het doel te hebben om met het TikTok Creator Fund "ambitieuze videomakers te ondersteunen die op zoek zijn naar mogelijkheden om met hun innovatieve content een bestaan op te bouwen".

TikTok schrijft dat de app later dit jaar begint met het uitdelen van geld. In eerste instanties gebeurt dit alleen in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van TikTok vertelt The Verge dat de app van plan is om het fonds ook wereldwijd beschikbaar te maken, maar het is niet bekend wanneer dit zal gebeuren.

Het fonds is een van de weinige manieren om als maker geld te verdienen met de app. Het is voor gebruikers nu alleen mogelijk om geld te verdienen door te livestreamen op het platform of door een partnerschap aan te gaan met een bedrijf.

TikTokkers kunnen vanaf volgende maand een aanvraag indienen voor het fonds. Om daar aanspraak op te maken, moeten ze aan een aantal richtlijnen voldoen. Zo moeten gebruikers achttien jaar of ouder zijn en consistent originele video's plaatsen die aan de TikTok-richtlijnen voldoen.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers in aanmerking komen voor het fonds en hoeveel geld een maker zal ontvangen.