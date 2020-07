Twitter zit in een "heel, heel vroege fase van verkenning" voor het verkopen van een abonnement op zijn dienst, zei directeur Jack Dorsey, meldt CNN Business donderdag. De mogelijke komst van een een betaald model zou een aanvulling zijn op de op advertenties gedreven manier waarop Twitter nu geld verdient.

Het is onduidelijk wat Twitter precies rond de betaalde dienst voor ogen heeft. Dorsey heeft gezegd dat hij "een hele hoge drempel heeft voor wanneer we mensen zouden vragen om voor onderdelen van Twitter te betalen."

De geruchten rond een abonnementsdienst werden begin juli aangezwengeld met een vacature. Onder de codenaam Gryphon zou het bedrijf een betaald platform willen opzetten, maar veel details daarover zijn niet bekend.

Twitter is vooralsnog grotendeels afhankelijk van advertentie-inkomsten, zoals andere sociale media. Bij de recentste kwartaalcijfers werd bekend dat Twitter is gegroeid naar 186 miljoen gebruikers, maar dat het bedrijf in drie maanden een verlies van 124 miljoen dollar boekte.

Naast de kleinere advertentiemarkt als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft Twitter ook te kampen met de nasleep van een grote hack. In een paar uur tijd wisten hackers toegang te krijgen tot 130 accounts, waaronder die van Geert Wilders. In zijn geval zijn ook privéberichten ingezien.