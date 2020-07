Stuur veilige berichtjes met Facebook Messenger en leer sudoku-puzzels oplossen met Good Sudoku. Dat en meer in onze Apps van de week

Facebook Messenger

Facebook Messenger is afgelopen week veiliger geworden. Voortaan kun je berichten namelijk afschermen met een scan van je vingerafdruk of je gezicht. Zodra Messenger je herkent zijn de berichtjes pas leesbaar. De functie, die Appvergrendeling heet, werkt vooralsnog alleen op iPhone en iPad: Android-telefoons worden later geüpdatet.

Zo werkt de extra beveiliging: open de app van Facebook Messenger, tik op je profielfoto linksboven in het scherm en kies 'Privacy'. Ga vervolgens naar 'Appvergrendeling' en verschuif de schakelaar zodat het vakje groen wordt. Vervolgens kun je aangeven na hoeveel minuten de extra beveiligingslaag actief moet worden.

Download Facebook Messenger voor Android of iOS (gratis)

Good Sudoku

Good Sudoku is een sudokugame, maar een met onderscheidende kenmerken. De makers van de app hebben namelijk een assistent in de game gestopt die jou helpt bij het oplossen van uitdagende getallenreeksen.

Deze assistent leert aan de hand van kunstmatige intelligentie hoe goed jij in sudoko bent en speelt hierop in. Als het niet wil lukken, neemt de ingebouwde assistent je bij de hand en helpt je op weg met oplossingen. Ben je een ervaren puzzelaar? Dan houdt de assistent de kaken stijf op elkaar en laat jou je gang gaan.

Daarnaast kan Good Sudoku papieren sudoku's voor je oplossen. Je hoeft deze puzzel alleen maar even met de app te scannen, waarna de game je adviseert. Er zitten in totaal meer dan 70.000 puzzels in Good Sudoku, maar je moet wel 4,49 euro betalen om ze allemaal te ontgrendelen.

Download Good Sudoku voor iOS (gratis)

Arrog

Arrog is een prachtig vormgegeven game waarin het verhaal centraal staat. Je kruipt in de huid van een man die zijn eigen dood nooit heeft verwerkt en die daarom blijft ronddwalen in zijn eigen dromen. Aan jou de taak om de mysterieuze hoofdrolspeler bij dit verwerkingsproces te helpen.

De bizarre zwart-wit wereld is compleet handgetekend en voelt daardoor authentiek en intrigerend aan. De gameplay bestaat vooral uit het oplossen van raadsels en puzzels, maar de vormgeving is dé kartrekker van het spel. De minimalistisch ontworpen puzzelaar doet denken aan Hidden Folks, een populaire game van de Nederlandse ontwikkelaar Adriaan de Jongh.

Daarnaast beschikt Arrog over enkele bizarre elementen voor de liefhebber. Je wordt tijdens je dromerige avontuur bijvoorbeeld vergezeld door een flink uit de kluiten gegroeide capibara. Je moet betalen voor de game, maar je wordt daarna niet gestoord door reclames.

Download Arrog voor Android (1,99 euro) en iOS (2,29 euro voor iOS)