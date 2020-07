Twitter heeft er in het afgelopen kwartaal twintig miljoen nieuwe gebruikers bij gekregen, maakt het bedrijf bekend in zijn recentste kwartaalcijfers (pdf).

In totaal zijn er nu 186 miljoen twitteraars. Dat is een stijging van 34 procent ten opzichte van het aantal dagelijkse gebruikers in dezelfde periode vorig jaar. Het is de grootste groei die Twitter doormaakte sinds het begon met de telling.

Volgens Twitter is de groei voornamelijk te danken aan grote evenementen en de wereldwijde gesprekken over het coronavirus.

De stijging van het aantal gebruikers leverde het bedrijf overigens geen goed nieuws over de financiën op. De omzet daalde met 19 procent tot 683 miljoen dollar (590 miljoen euro) en er werd een nettoverlies van 124 miljoen dollar geboekt.

In de kwartaalcijfers werd de recente hack, waarbij tientallen accounts van prominente Twitter-gebruikers werden gehackt voor bitcoinfraude, ook nog even aangehaald. "Twitter heeft vorige week te maken gehad met een zeer openbaar en teleurstellend beveiligingsprobleem. We hebben snel gehandeld om daar iets aan te doen en hebben stappen gezet om systemen beter te beveiligen."