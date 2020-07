Steve Wozniak klaagt YouTube aan omdat het bedrijf volgens de medeoprichter van Apple te weinig doet om frauduleuze advertenties met bitcoin tegen te houden. Dat meldt Bloomberg vrijdag op basis van documenten die dinsdag bij de rechtbank in de Verenigde Staten zijn ingediend.

Oplichters gebruiken de naam en foto van Wozniak om YouTube-gebruikers te overtuigen om bitcoin naar een digitale portemonnee over te maken, die zogenaamd verdubbeld zouden worden. In werkelijkheid raken de slachtoffers hun cryptomunten kwijt, haalt Bloomberg uit de aanklacht.

Wozniak zou geprobeerd hebben om YouTube ertoe aan te zetten video's offline te halen, maar dat gebeurt volgens hem niet of niet goed genoeg. "YouTube heeft onbeschaamd dit soort oplichtingspraktijken gehost, gepromoot en er direct van geprofiteerd", citeert Bloomberg.

Ook in Nederland zijn bekende personen slachtoffer van eenzelfde vorm van fraude. Ondernemer John de Mol stapte naar de rechter om Facebook tot meer actie te dwingen. Hij kreeg gelijk, maar Facebook ging in hoger beroep omdat het naar eigen zeggen niet aan de eisen van de rechter kan voldoen.

Wozniak richtte Apple in 1976 samen met onder anderen wijlen Steve Jobs op. In 1985 verliet hij het bedrijf. De zaak tegen YouTube, dat onderdeel is van Google, is volgens Bloomberg samen met zeventien anderen aangespannen.