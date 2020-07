Het lukt donderdagochtend niet altijd om bij een GGD een afspraak te maken voor een coronatest. Vanwege het grote aantal telefoontjes worden sommige bellers afgehouden. "Deze week worden voor het eerst sinds begin juni regelmatig mensen van de lijn gegooid", aldus een woordvoerder van GGD GHOR tegen NU.nl.

Nederlanders met milde klachten die met symptomen van COVID-19 overeenkomen, kunnen sinds juni het landelijke telefoonnummer 0800-12 02 bellen om een afspraak voor een coronatest te maken.

Na de opening van het landelijke nummer was het gelijk erg druk op de telefoonlijn. Ook toen moesten telefoontjes worden geweigerd om te voorkomen dat de lijn platging. Tot deze week is deze mate van overbelasting niet meer voorgekomen.

De woordvoerder vertelt dat wordt opgeschaald en dat dit een aantal dagen in beslag kan nemen. "We vinden het heel vervelend, maar verwachten niet dat het probleem vandaag of morgen al is opgelost."

De GGD GHOR adviseert mensen wiens telefoontjes donderdagochtend geweigerd zijn of lang in de wacht staan om het later op de dag opnieuw te proberen. "Mensen bellen vooral in de ochtend. Je wordt wakker met klachten en gaat meteen bellen. 's Middags is het vaak rustiger op de telefoonlijn."