Het Amerikaanse leger stopt tijdelijk met het streamen op het videoplatform Twitch nadat kijkers die kritiek hadden op het leger, werden verbannen van het kanaal. Dat schrijft The New York Times.

Op officiële Twitch-kanalen spelen medewerkers van het Amerikaanse leger en de marine voor duizenden kijkers videogames zoals Call of Duty, Fortnite en League of Legends. De medewerkers chatten daarnaast met kijkers over hoe het is om in het leger te zitten.

Maar de afgelopen tijd werden meerdere kijkers gebannen uit de chat omdat ze kritiek uitten op het Amerikaanse leger, bijvoorbeeld omdat ze vroegen naar oorlogsmisdaden. Actiegroepen stellen dat dit ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting en eisten woensdag in een brief aan het leger dat ze het moderatiebeleid van de kanalen zouden wijzigen en de bans zouden opheffen.

'Term 'oorlogsmisdaden' gebruikt om te trollen'

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt tegen de krant dat de gebruikers verbannen werden omdat hun opmerkingen intimiderend waren, wat in strijd zou zijn met de servicevoorwaarden van Twitch. "Het e-sportsteam blokkeerde de term 'oorlogsmisdaden' in het Twitch-kanaal nadat bleek dat de trend gebruikt werd om de spelers te trollen en lastig te vallen", aldus de woordvoerder aan The New York Times.

Het leger onderbreekt de streaming op Twitch om "het interne beleid en de interne procedures te herzien, evenals alle platformspecifieke beleidsmaatregelen".

Twitch wil niet reageren op de kwestie, maar wijst de krant erop dat het beleid van Twitch stelt dat "kanaaleigenaren en moderators vrij zijn om iedereen van hun kanaal te bannen, ongeacht de reden".