Het Britse National Cyber ​​Security Centre (NCSC) waarschuwt donderdag dat hackers zich steeds meer richten op voetbalclubs in de Premier League. Zo maakte een voetbalclub na een phishingaanval onwetend bijna 1 miljoen pond (zo'n 1,1 miljoen euro) over naar de bankrekening van hackers.

De NCSC beschrijft een incident waarbij de e-mails van de directeur van een onbekend Premier League-team werden gehackt vlak voordat de onderhandelingen met een Europese club over de transfer van een speler begonnen. De directeur had geklikt op een link in een e-mail die hem doorstuurde naar een vervalste Office 365-inlogpagina.

Daar heeft de directeur ingelogd, waardoor de hacker toegang kreeg tot de inloggegevens van het e-mailaccount. De hacker nam het account van de directeur over op het moment dat een akkoord werd bereikt over de transactie en stuurde een factuur naar de club met een aangepast rekeningnummer. De club verloor daardoor bijna 1 miljoen pond. De bank wist op tijd in te grijpen en boekte het bedrag terug.

'Sportsector is een waardevol doelwit'

De NCSC beschrijft de sportsector als "een waardevol doelwit" voor aanvallers en zegt dat ten minste 70 procent van de Britse sportinstellingen elk jaar te maken krijgt met een cyberincident. Dat is meer dan het dubbele dan waar Britse bedrijven gemiddeld mee te maken krijgen.

Zo'n 30 procent van die incidenten veroorzaakte financiële schade, met een gemiddelde schade van 10.000 pond per incident. De grootst geleden schade was 4 miljoen pond.

Het NCSC maakt niet bekend welke clubs het slachtoffer zijn geworden van hackers of wie er achter deze incidenten zitten.