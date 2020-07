Het onderzoek naar de grote Twitterhack van vorige week heeft uitgewezen dat de privéberichten zijn ingezien van minstens 36 van de 130 gehackte accounts, inclusief die van "1 elected official in the Netherlands", aldus Twitter op donderdag. Met de 'verkozen politicus' wordt waarschijnlijk Geert Wilders bedoeld.

In de nacht van 15 tot 16 juli werden prominente en geverifieerde Twitteraccounts, waaronder die van Elon Musk, Bill Gates en Joe Biden, overgenomen door hackers. Op hun accounts werd een bericht geplaatst waarin stond dat mensen die geld overmaakten naar een bitcoinrekening, dat bedrag verdubbeld terug zouden krijgen. Hackers zouden daarmee meer dan 100.000 dollar (80.000 euro) hebben buitgemaakt.

Het Twitteraccount van de voorman van de PVV werd overgenomen waarbij de profielafbeelding werd vervangen door een karikatuur van een zwarte man en er complottheorieën werden geretweet.

De hackers probeerden om in totaal 130 account over te nemen. Bij deze 130 accounts was het voor de hacker mogelijk om persoonlijke informatie te bekijken, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers. Bij 45 van deze accounts lukte het de hackers daadwerkelijk om het wachtwoord van het account te resetten, op het account in te loggen en tweets te verzenden.

Personeel Twitter krijgt extra training om phishing te voorkomen

Volgens Twitter zijn er bij geen andere huidige of voormalige politici de privéberichten ingezien. Twitter gaat verder met het onderzoek en gaat er ook voor zorgen dat het systeem extra wordt beveiligd. Ook krijgt het personeel extra training om te voorkomen dat ze geen slachtoffer meer worden van phishing.

"De aanvallers hebben met succes een klein aantal werknemers gemanipuleerd en hun inloggegevens gebruikt om toegang te krijgen tot de interne systemen van Twitter, waaronder het doorlopen van onze twee-factorenbescherming", aldus het bedrijf vorige week.

Een Nederlander die betrokken is bij de grootschalige hack zei tegen RTL Nieuws en NOS dat Wilders "voor de grap" is gehackt, toen er genoeg verdiend was met tweets waarin mensen in ruil voor bitcoins werden opgelicht. Een groep hackers zou de buitgemaakte bitcoins onderling hebben verdeeld.