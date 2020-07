De Franse autoriteiten hebben tegen telecomproviders die 5G-apparatuur van Huawei willen aanschaffen gezegd dat de licenties daarvoor niet verlengd kunnen worden zodra ze verlopen. Dat meldt persbureau Reuters woensdag op basis van drie anonieme bronnen.

Huawei staat onder druk door de Verenigde Staten. Het land beweert dat China het bedrijf gebruikt om op het Westen te spioneren. Concreet bewijs daarvoor is nooit gegeven. Toch heroverwegen veel Europese landen hun positie rond de apparatuur voor gebruik in bestaande netwerken en aankomende 5G-netwerken.

ANSSI, de Franse autoriteit voor digitale veiligheid, heeft eerder in juli aan bedrijven laten weten dat zij Huawei-apparatuur mogen gebruiken. Zij kunnen daarvoor een licentie van drie tot acht jaar krijgen. Providers moeten tientallen van dit soort licenties afsluiten om in heel Frankrijk een dekkend netwerk te krijgen.

De opmerking dat licenties voor Huawei-apparatuur daarna niet worden verlengd, is volgens Reuters genomen in informele gesprekken en staat niet zwart op wit. ANSSI wilde tegenover het persbureau niet reageren.

De maatregel zou betekenen dat Huawei vanaf 2028 de facto verbannen wordt uit Franse telecomnetwerken. ANSSI heeft providers eerder aangemoedigd om geen Chinese apparatuur te gebruiken voor het geval zij die moeten inruilen voor producten van andere fabrikanten, zoals Nokia of Ericsson.

Volgens een bron van Reuters is het Franse standpunt vergelijkbaar met dat van het Verenigd Koninkrijk, dat Huawei-apparatuur eerder deze maand volledig in de ban deed. "De manier waarop de (Franse, red.) overheid communiceert is alleen anders", aldus deze persoon. "Huawei kan er niet veel aan doen."