Facebook laat gebruikers nu een extra beveiligingslaag toevoegen aan Facebook Messenger waardoor berichten pas gelezen kunnen worden als de vingerafdruk of het gezicht van de gebruiker herkend wordt. Dat schrijft Facebook woensdag in een blogpost.

Deze nieuwe functie heet App Lock en kan door gebruikers aan en uit worden gezet in de privacyinstellingen van de Messenger-app. Als App Lock aanstaat, wordt Messenger automatisch vergrendeld wanneer een gebruiker de app sluit. Om de berichten in de Messenger-app weer te kunnen lezen moet vervolgens eerst het gezicht of de vingerafdruk van de gebruiker gescand worden.

De nieuwe functie is onderdeel van een aantal verbeteringen die Facebook doorvoert op het gebied van privacy. Zo heeft Facebook daarnaast de privacyinstellingen overzichtelijker gemaakt in een nieuw Privacy-onderdeel van de App en zegt Facebook te werken aan een nieuwe functie waarmee gebruikers meer controle hebben over door wie ze rechtstreeks bericht of gebeld kunnen worden.

App Lock is vanaf vandaag beschikbaar op iPhones en iPads en zal de komende maanden uitgebracht worden voor Android-gebruikers.