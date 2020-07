Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt op Twitter voor een sms waarin mensen zogenaamd via een link de CoronaMelder-app kunnen downloaden. Het bericht lijkt afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar het gaat om oplichting. "Klik niet op de link", aldus het ministerie.

De CoronaMelder is op dit moment nog in ontwikkeling. Pas op 17 augustus verschijnt de app in de App Store en Play Store. Tot die tijd kunnen mensen de app dus nog niet downloaden.

Het ministerie meldt dat het gaat om een phishingactie waarbij de naam van het RIVM wordt misbruikt. Bij deze vorm van criminaliteit proberen mensen anderen op een malafide link te laten klikken. Uiteindelijk proberen criminelen zo te 'hengelen' naar informatie die zij kunnen misbruiken.

De corona-app van de overheid is naar verwachting vanaf 1 september landelijk te gebruiken. Smartphones met de app kunnen door signalen uit te wisselen elkaars nabijheid meten. Als een appgebruiker later besmet blijkt met COVID-19, kan deze persoon de contacten van de afgelopen dagen anoniem waarschuwen dat zij risico hebben gelopen.

De app verschijnt twee weken eerder al in de appwinkels voor iPhones en Android-smartphones, omdat deze dan al getest kan worden door mensen uit de regio Twente en Rotterdam-Rijnmond. Het gebruik van de app wordt niet verplicht.