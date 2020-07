Snapchat heeft inmiddels 238 miljoen dagelijks actieve gebruikers, liet moederbedrijf Snap dinsdag weten bij de bekendmaking van de tweedekwartaalcijfers. Daarmee is het aantal gebruikers gegroeid, maar wel minder snel dan werd gehoopt.

In de afgelopen drie maanden kreeg Snapchat er in totaal negen miljoen nieuwe gebruikers bij. Het totaal komt daarmee op 238 miljoen, 1 miljoen minder dan waarop het bedrijf had gerekend.

Volgens Snap-topman Derek Andersen komt dat door de onvoorspelbaarheid na de uitbraak van COVID-19, schrijft Engadget. Toen lockdowns werden ingevoerd, zag het bedrijf een flinke piek, maar die verdween sneller dan het bedrijf had verwacht.

Directeur Evan Spiegel ziet wel een toename in het gebruik van de camera in Snapchat. "Vooral ons augmentedrealityplatform wordt steeds meer gebruikt. We zien dat er in vergelijking met een jaar geleden 37 procent meer mensen dagelijks van gebruikmaken."

Dankzij de tijdelijke reclameboycot van adverteerders bij Facebook werd Snapchat vaker gevonden. De omzet van Snap steeg naar 454 miljoen dollar (bijna 397 miljoen euro). De omzet bedroeg in dezelfde periode vorig jaar nog 388 miljoen dollar. Het verlies werd ook groter. Dat groeide van 255 miljoen dollar vorig jaar naar 325 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal.