Netflix is voortaan te bekijken via de Nest Hub en de Nest Hub Max, de slimme schermen van Google. Mensen kunnen series en films op de videodienst starten met een spraakopdracht via de Google Assistent, maakt Google bekend op zijn blog.

Netflix is op de apparaten toe te voegen via de Google Home- of Assistent-app. Vervolgens is Netflix voor abonnees op de schermen te bekijken. Bezitters van een Nest Hub kunnen het aanraakscherm of spraakcommando's gebruiken om te navigeren.

De Nest Hub Max, die niet officieel in Nederland wordt verkocht, heeft een extra functie: dit model heeft een camera die gebruikt kan worden om met handgebaren een video te pauzeren of af te spelen.

De slimme schermen van Google worden doorgaans gebruikt om bijvoorbeeld foto's op te tonen of video's op te bekijken. Daarnaast geven de apparaten antwoorden op vragen van gebruikers en kan er bijvoorbeeld een weerbericht of een recept op worden getoond.