Twitteraccounts die verwijzen naar theorieën van complotdenkers QAnon en die de bedrijfsregels schenden zullen door Twitter permanent worden geblokkeerd, dat laat het social media-bedrijf dinsdag via hun eigen veiligheidsaccount weten.

De QAnon-beweging verspreidt onder meer een complottheorie dat een Amerikaanse elite erop uit zou zijn de regering van president Donald Trump omver te werpen. De beweging uit zich met name pro-Trump.

Twitter gaat accounts blokkeren van gebruikers die een bericht tegelijkertijd via meerdere accounts online zetten, accounts die misbruik van individuele personen coördineren en accounts die proberen om een eerdere opschorting te omzeilen.

Gedeelde content afkomstig van QAnon zal door Twitter ook niet meer worden gepromoot, en webadressen die gelieerd zijn aan de groep kunnen niet meer worden gedeeld.

Twitter heeft al ruim 7.000 accounts verwijderd

De maatregelen worden de komende week ingevoerd, en volgens Twitter zullen zo'n 150.000 accounts wereldwijd daar mee te maken krijgen. In de afgelopen week heeft het bedrijf al ruim 7.000 accounts verwijderd omdat die de bedrijfsregels overtraden wat betreft spam, platformmanipulatie en het ontduiken van een opschorting.

Begin mei maakte Facebook al bekend enkele pagina's en aan QAnon gelieerde accounts te hebben verwijderd. Later die maand verwijderde Google drie apps waarmee aan QAnon gelieerde berichten waren te vinden.

Trump deelt regelmatig berichten van QAnon

QAnon heeft zijn oorsprong uit het omstreden forum 4chan en verspreidde zich vanaf daar naar onder meer 8chan en gangbare sociale media zoals Facebook, Twitter en Reddit. Trump heeft aan QAnon gelinkte berichten meerdere keren op Twitter gedeeld.

De QAnon-complottheorieën hebben tot meerdere incidenten geleid. Een van de bekendste is pizzagate. Een man die geloofde dat in de kelder van een pizzarestaurant in Washington kinderen werden vastgehouden, loste in december 2016 schoten om de complottheorie eigenhandig te onderzoeken. Het restaurant heeft geen kelder.

