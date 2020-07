De Verenigde Staten klagen twee Chinezen aan voor hacks bij 25 organisaties, waaronder twee niet gespecificeerde Nederlandse bedrijven. Li Xiaoyu en Dong Jiazhi zouden deels voor eigen gewin en deels voor het Chinese ministerie van Staatsveiligheid digitale aanvallen op organisaties uit tien landen hebben uitgevoerd.

Het eerste Nederlandse slachtoffer is een "groot elektronicabedrijf" dat in februari 2016 gehackt werd. Het tweede Nederlandse bedrijf houdt zich bezig met "civiele en transporttechniek". Het computernetwerk van dit bedrijf zou van februari tot juli 2019 gehackt zijn.

Uit de aanklacht van de de Amerikaanse justitie wordt niet duidelijk om welke bedrijven het precies gaat. Naast de twee Nederlandse partijen worden ook slachtoffers uit Australië (2), België (1), Duitsland (2), Litouwen (1), Spanje (1) het Verenigd Koninkrijk (1), de VS (13), Zuid-Korea (1) en Zweden (1) genoemd.

Volgens de aanklacht heeft Li rond 29 februari 2016 op het netwerk van het Nederlandse elektronicabedrijf een softwareprogramma gebruikt waarmee via het internet commando's uitgevoerd kunnen worden.

Rond 7 februari 2019 zou de verdachte een soortgelijk programma op het computernetwerk van het tweede Nederlandse slachtoffer hebben gebruikt. Dit soort software kan gebruikt worden om netwerken binnen te dringen en te bekijken.

Het wordt uit de aanklacht niet duidelijk wat Li precies bij de Nederlandse bedrijven gedaan zou hebben. Ook is niet helder of bij de aanval iets buitgemaakt is.

Naast de hack bij de Nederlandse bedrijven worden de twee verdacht van een samenzwering om bedrijfsgeheimen te stelen. Li en Dong zouden het onder meer gemunt hebben op blauwdrukken, broncode en farmaceutisch onderzoek. De twee verdachten riskeren een gevangenisstraf van tientallen jaren, maar zijn vooralsnog voortvluchtig.